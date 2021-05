Imma Battaglia in campo per le primarie di Roma (Di mercoledì 19 maggio 2021) Imma Battaglia si candida alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma. Battaglia rappresenterà “Si’Amo”, un gruppo che riunisce l’area politica di Liberare Roma. La candidatura della leader del movimento Lgbtqi sarà presentata domani alle 12. Interverranno Amedeo Ciaccheri e Tatiana Marchisio di Liberare Roma, la cantante Tosca e l’eurodeputato Massimiliano Smeriglio. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 19 maggio 2021)si candida alledel centrosinistra per il sindaco dirappresenterà “Si’Amo”, un gruppo che riunisce l’area politica di Liberare. La candidatura della leader del movimento Lgbtqi sarà presentata domani alle 12. Interverranno Amedeo Ciaccheri e Tatiana Marchisio di Liberare, la cantante Tosca e l’eurodeputato Massimiliano Smeriglio.

Advertising

vikingmetal : ai quattro si aggiunge Fassina Stefano (LEU) ed è in via di conferma Imma Battaglia candidata di Liberare Roma da M… - romasulweb : Primarie del centrosinistra 2021, Imma Battaglia in standby - RedazioneLaNews : #Roma Primarie del centrosinistra 2021, Imma Battaglia in standby - paolorm2012 : Primarie del centrosinistra 2021, Imma Battaglia in standby - infoitinterno : Ddl Zan, l'accusa di Imma Battaglia ? 'Troppo comodo scendere in piazza, ora la sinistra faccia il suo dovere in Pa… -