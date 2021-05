Il Trono di Spade: la Montagna svela la sua perdita di peso (FOTO) (Di mercoledì 19 maggio 2021) La star de Il Trono di Spade, Hafþór Júlíus Björnsson, noto per aver interpretato la 'Montagna' Gregor Clegane, ha svelato la sua perdita di peso in una FOTO condivisa sui social. Hafþór Júlíus Björnsson, interprete di Gregor Clegane, la Montagna de Il Trono di Spade, ha pubblicato su Instagram una FOTO che certifica la sua perdita di peso e la trasformazione del suo corpo rispetto allo scorso anno. Chiunque abbia seguito Il Trono di Spade ricorderà molto bene il personaggio di Gregor Clegane, protagonista di una delle scene più sconvolgenti dello show, ovvero quella in cui, al termine di un duello, schiaccia con le sue mani il cranio ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 maggio 2021) La star de Ildi, Hafþór Júlíus Björnsson, noto per aver interpretato la '' Gregor Clegane, hato la suadiin unacondivisa sui social. Hafþór Júlíus Björnsson, interprete di Gregor Clegane, lade Ildi, ha pubblicato su Instagram unache certifica la suadie la trasformazione del suo corpo rispetto allo scorso anno. Chiunque abbia seguito Ildiricorderà molto bene il personaggio di Gregor Clegane, protagonista di una delle scene più sconvolgenti dello show, ovvero quella in cui, al termine di un duello, schiaccia con le sue mani il cranio ...

Advertising

AryDreamer : 5 of 5 stars to Il Trono di Spade - 1. Il Trono di Sp... by George R.R. Martin - italymystery : RT @yourfriendyen: Vorrei ricordarvi chi meritava il Trono di Spade. - debrowniess : ma a distanza di qualche mese voi non vi fermate e pensate 'Oddio ma Bran è finito sul trono di spade?' no perché io sì - IOdonna : Dieta e allenamento: l'attore svela come ha perso 50 chili. Cambiando completamente aspetto - Yaxara : @laila_kleis Ma il problema è che non c'ha senso. Zero costruzione dell'arco narrativo. Hanno voluto concentrare tu… -