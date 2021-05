“Il terremoto, sta crollando tutto”, grattacielo trema misteriosamente: panico tra i residenti. Video (Di mercoledì 19 maggio 2021) Uno dei grattacieli più alti di Shenzhen, in Cina, 73 piani, alto quasi 300 metri, ha iniziato a oscillare senza apparente motivo. Le persone dentro l’edificio, i clienti dei negozi e i lavoratori degli uffici, sono fuggiti con il timore che la struttura potesse crollare da un momento all’altro. I pedoni in strada hanno diffuso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Uno dei grattacieli più alti di Shenzhen, in Cina, 73 piani, alto quasi 300 metri, ha iniziato a oscillare senza apparente motivo. Le persone dentro l’edificio, i clienti dei negozi e i lavoratori degli uffici, sono fuggiti con il timore che la struttura potesse crollare da un momento all’altro. I pedoni in strada hanno diffuso L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : terremoto sta Giro d'Ammiraglia - Un riposo in pellegrinaggio Intanto anche il Giro ci sta dando un senso di uscita dalla pandemia... sempre più tifosi sulla ... Lungo il percorso ci sono ancora i segni della tragedia del terremoto di qualche anno fa. Il clima ...

MESSICO, improvvise spaccature nel terreno. Rischio TERREMOTO devastante? Ma la preoccupazione è il terremoto. Si manifesteranno altre conseguenze sul territorio circostante?... Sicuramente l'episodio non va in alcun modo sottovalutato, in quanto sta ad indicare la presenza ...

In Nuova Zelanda e Grecia gli smartphone Android avviseranno se sta per arrivare un terremoto La Stampa Terremoto, 97enne prosciolta da accusa di truffa allo Stato per i contributi del sisma di Chiara FabriziUna donna di 97 anni è stata prosciolta dalle accuse di truffa ai danni dello Stato e falso formulate a suo carico dalla procura di Spoleto in relazione al percepimento del contributo ...

TERREMOTO – Lieve scossa nella notte con epicentro Falciano del Massico ECCO I COMUNI dove è stata avvertita 10:57:15 Un terremoto di magnitudo 2.4 si è registrato questa notte con epicentro Falciano del Massico. La terrà ha tremato alle 00:53:06 ad una profondità di 69 km. Il terremoto è stato localizzato ...

