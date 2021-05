Il sottosegretario Costa: “Ad agosto via le mascherine all’aperto” (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Con i ritmi con i quali stiamo vaccinando ora contro Covid-19, ad agosto possiamo iniziare a valutare l’ipotesi di togliere le mascherine all’aperto e quindi segnare così un vero ritorno alla normalità, ovviamente sempre con le dovute precauzioni”. A dirlo è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto al programma The Breakfast Club su Radio Capital. Costa analizza l’annuncio di ieri del governo, fra allentamenti delle misure anti-contagio, calendario riaperture e revisione dei parametri di valutazione del rischio. Sulla decisione di posticipare il coprifuoco, “è il risultato di un percorso di riaperture graduali dal quale non si può tornare indietro – spiega – I dati sull’epidemia e sui piani vaccinali ci hanno permesso di continuare con questo percorso. Ma il dato ... Leggi su tpi (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Con i ritmi con i quali stiamo vaccinando ora contro Covid-19, adpossiamo iniziare a valutare l’ipotesi di togliere lee quindi segnare così un vero ritorno alla normalità, ovviamente sempre con le dovute precauzioni”. A dirlo è ilalla Salute Andrea, intervenuto al programma The Breakfast Club su Radio Capital.analizza l’annuncio di ieri del governo, fra allentamenti delle misure anti-contagio, calendario riaperture e revisione dei parametri di valutazione del rischio. Sulla decisione di posticipare il coprifuoco, “è il risultato di un percorso di riaperture graduali dal quale non si può tornare indietro – spiega – I dati sull’epidemia e sui piani vaccinali ci hanno permesso di continuare con questo percorso. Ma il dato ...

