Il “sosia” di Aka7even “irrompe” nell’instore di Tancredi | la reazione di entrambi – FOTO

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Durante l’Instore didi Amici 20, il cantante di “Las Vegas” ha incontrato anche ildi. Per questo motivo l’amico ha pubblicato uno scatto sui social ironizzandoci su. Il “” didi, proprio in questi giorni, è impegnato con il suo primo firmacopie in giro per l’Italia.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.