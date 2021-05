“Il sole alle finestre”, il nuovo singolo di Raffaele: “Il mio inno alla speranza” (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Mi ricorda di sfruttare tutto quello che non va per diventare più forte, di non aver paura delle debolezze perché c’è sempre un giorno nuovo per ricominciare nel migliore dei modi. È un canto liberatorio” Dal 7 maggio è disponibile in rotazione radiofonica “Il sole alle finestre” (Isola degli Artisti), brano di Raffaele già presente su tutte le piattaforme di streaming. Capita a chiunque di ritrovarsi in un punto di non ritorno. Proprio in quell’angolo, in quel momento in cui tutto sembra crollarci addosso, possiamo nasconderci nel buio lasciando che ci avvolga, oppure possiamo avere il coraggio di rialzarci, aspettando un giorno migliore: “Il sole alle finestre”, brano di Raffaele, è uno sfogo a cuore aperto, un testo sincero ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Mi ricorda di sfruttare tutto quello che non va per diventare più forte, di non aver paura delle debolezze perché c’è sempre un giornoper ricominciare nel migliore dei modi. È un canto liberatorio” Dal 7 maggio è disponibile in rotazione radiofonica “Il” (Isola degli Artisti), brano digià presente su tutte le piattaforme di streaming. Capita a chiunque di ritrovarsi in un punto di non ritorno. Proprio in quell’angolo, in quel momento in cui tutto sembra crollarci addosso, possiamo nasconderci nel buio lasciando che ci avvolga, oppure possiamo avere il coraggio di rialzarci, aspettando un giorno migliore: “Il”, brano di, è uno sfogo a cuore aperto, un testo sincero ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Sotto questo sole inizia il pomeriggio di prove del Maestro Chung alle prese con la Sinfonia 1 di Mahler, nota an… - Lopinionista : “Il sole alle finestre”, il nuovo singolo di Raffaele: “Il mio inno alla speranza” - DukeTakahashi : RT @AvantiLaura: C'era una volta... una strada progettata (nel 1926) come autostrada, adibita alle sole automobili: aveva origine dalla Via… - 4Flying : ???? ???????? ???? ??????, quotidiano economico finanziario, quinto per diffusione in Italia, dedica uno spazio alle soluzioni… - Mamme_a_Milano : Parte il 24 maggio il #corso per #genitori, interamente #online che in sole 6 settimane ti fornirà le 6 chiavi per… -

Ultime Notizie dalla rete : sole alle Bitcoin, nuovo tonfo dopo lo stop dalla Cina Lo yuan digitale La Cina è stata a lungo un paese favorevole alle criptovalute ma ha poi cambiato radicalmente opionione e le accusa di essere uno strumento al servizio di attività criminali. La ...

L'inflazione spaventa le Borse. Piazza Affari salvata dalle banche (Il Sole 24 ore Radiocor) Mercati, per saperne di più I podcast con i dati e le analisi Cosa sta accadendo alle Borse, qual è stato il fatto chiave della settimana?Andrea Franceschi, insieme ai ...

Dal coprifuoco alle feste, dai matrimoni alle palestre: domande e risposte sulle riaperture Il Sole 24 ORE Al via i lavori del Real Estate & Finance Summit del Sole 24 Ore Quali sono i megatrend che stanno guidando il real estate fuori dalle “secche” della pandemia? Partendo da un’analisi della società e delle condizioni economiche che ci lasciamo alle spalle e che punt ...

Coprifuoco alle 23 da oggi, da giugno alle 24 ma in zona bianca non c'è: ecco quando verrà abolito Il coprifuoco ha le ore contate. Se da oggi scatterà alle 23 e dal 24 a mezzanotte, a partire del 21 giugno il limite orario per il rientro a casa sarà infatti solo un ricordo.

Lo yuan digitale La Cina è stata a lungo un paese favorevolecriptovalute ma ha poi cambiato radicalmente opionione e le accusa di essere uno strumento al servizio di attività criminali. La ...(Il24 ore Radiocor) Mercati, per saperne di più I podcast con i dati e le analisi Cosa sta accadendoBorse, qual è stato il fatto chiave della settimana?Andrea Franceschi, insieme ai ...Quali sono i megatrend che stanno guidando il real estate fuori dalle “secche” della pandemia? Partendo da un’analisi della società e delle condizioni economiche che ci lasciamo alle spalle e che punt ...Il coprifuoco ha le ore contate. Se da oggi scatterà alle 23 e dal 24 a mezzanotte, a partire del 21 giugno il limite orario per il rientro a casa sarà infatti solo un ricordo.