Il sito della Vespa si aggiudica gli ambiti Webby Awards

(Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – Nuovi riconoscimenti per la, che con i suoi 75 anni di storia e 19 milioni di esemplari prodotti, sianche il prestigioso riconoscimento deiper ilweb.com, nella categoria “Websites and Mobile Sites: Car Sites & Car Culture” Promossi dalla International Academy of Digital Arts and Sciences (IADAS), la principale organizzazione internazionale che premia l’eccellenza su Internet, isono stati definiti “Internet’s highest honor” dal New York Times. Alla 25esima edizione sono state presentate circa 13.500 candidature da oltre 70 Paesi raccogliendo oltre 2,2 milioni di voti. “.com definisce un nuovo standard dell’innovazione e creatività su Internet”, spiega Claire ...

Agenzia_Ansa : Finora sono stati uccisi negli attacchi alla Striscia 'oltre 150 operativi terroristi', soprattutto di Hamas. Lo ha… - Agenzia_Ansa : L'Europa non 'si lascerà intimidire da nessuno'. Lo dice il vice presidente della Commissione Ue Schinas parlando… - borghi_claudio : Nel caso qualcuno avesse dubbi sul servizio satirico di @rapisardant a #anni20 ecco qui direttamente dal sito della… - claradistaso : RT @LabirintoMasone: Da sabato 22 maggio al Labirinto della Masone la mostra 'Umberto Eco, Franco Maria Ricci. LABIRINTI. Storia di un segn… - caluvmn : Quando si scrive qualcosa su questo sito sempre meglio mandare il tweet a quelli della RAI, sia mai che scrivo una… -

Ultime Notizie dalla rete : sito della

Nuoto•com

La speakerCamera Usa Nancy Pelosi ha proposto un "boicottaggio diplomatico" delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022 a causaviolazione dei diritti umani, perché "non possiamo procedere come se tutto andasse bene" nell'organizzazione dei Giochi. Immediata la reazioneCina, secondo cui la richiesta di Pelosi era "...Il principioclass action è semplice: favorire un solo procedimento promosso da più individui piuttosto che far partire tanti procedimenti identici da singoli individui. Come spiega illa ...(Teleborsa) - Nuovi riconoscimenti per la Vespa, che con i suoi 75 anni di storia e 19 milioni di esemplari prodotti, si aggiudica anche il prestigioso riconoscimento dei Webby Awards per il sito web.Torna il celebre evento che coinvolge tutti gli appassionati della MX-5, la spider più venduta al mondo. Domenica 23 maggio in tutte le regioni in zona gialla si terrà un evento diffuso all'insegna de ...