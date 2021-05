Il Serum Institute indiano estenderà il blocco delle esportazioni dei vaccini contro il coronavirus

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Ilof India, il principale produttore dinel mondo,ildiilche era stato deciso a marzo per far fronte alla grave crisi sanitaria del paese. Ilsta

Ilof India - il più grande produttore di vaccini al mondo - ha annunciato che spera di riprendere le esportazioni entro la fine dell'anno, riaprendo una linea di forniture vitale a ...Ma l'accordo complessivo fra Covax e l'indianoprevede una fornitura complessiva di 1, 1 miliardi di dosi per vaccinare molti Paesi africani e, tra i tanti, Sri Lanka, Nepal e ...Il n.1 del Cio, Thomas Bach, assicura: "Al momento il 75% dei residenti del Villaggio Olimpico sono vaccinati o si sono assicurati la vaccinazione in tempo per l'inizio delle Olimpiadi". Con la firma ...nel mese di giugno.”. Una nota ai redattori in una dichiarazione dell’UNICEF affermava che “i dati sulla carenza si basano sui ritardi relativi alle spedizioni solo dal Serum Institute of India (SII)” ...