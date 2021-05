Il Sassuolo in attesa di offerte per Boga: anche il Napoli tra le squadre interessate all’ivoriano la scorsa estate (Di mercoledì 19 maggio 2021) Fabrizio Romano, noto giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato, attraverso il proprio profilo Twitter, ha fornito degli interessati aggiornamenti sulla situazione che riguarda Jeremie Boga, attaccante ivoriano in uscita dal Sassuolo e oggetto del desiderio di molti club europei, tra cui il Napoli, la scorsa estate. Di seguito quanto pubblicato dal giornalista: “Il Chelsea non ha clausole di riacquisto o percentuale di vendita futura per Boga. I suoi agenti hanno dialogato con successo con il Sassuolo, entrambe le parti stanno lavorando a una soluzione positiva per le eventuali offerte sono previste a breve: Napoli, Rennes e Borussia Dortmund lo hanno voluto la scorsa estate”. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 19 maggio 2021) Fabrizio Romano, noto giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato, attraverso il proprio profilo Twitter, ha fornito degli interessati aggiornamenti sulla situazione che riguarda Jeremie, attaccante ivoriano in uscita dale oggetto del desiderio di molti club europei, tra cui il, la. Di seguito quanto pubblicato dal giornalista: “Il Chelsea non ha clausole di riacquisto o percentuale di vendita futura per. I suoi agenti hanno dialogato con successo con il, entrambe le parti stanno lavorando a una soluzione positiva per le eventualisono previste a breve:, Rennes e Borussia Dortmund lo hanno voluto la”.

