Il presidente Sergio Mattarella | «Sono vecchio | tra qualche mese potrò riposarmi»

(Di mercoledì 19 maggio 2021) È undella Repubblicavisibilmente coinvolto quello che, nella mattinata del 19 maggio, si è interfacciato con i bambini dell'Istituto Comprensivo Fiume Giallo a Roma. L'occasione è stata proficua per un confronto tra i bambini dell'istituto e la prima carica dello Stato in cui le formalità di certe occasioni hanno lasciato spazio persino alle emozioni.chiarisce che il suo compito daè vicino al capolineaha, infatti, rivelato alcune sensazioni ai giovanissimi interlocutori che gli hanno chiesto come riesca a prendere tutte le decisioni cherichieste alla sua figura. «Quando mi è stato chiesto se ero disposto ad essere elettodella Repubblica - ha ...

'Fra otto mesi il mio mandato ditermina. Io sono vecchio tra qualche mese potrò riposarmi'. Lo ha detto ildella RepubblicaMattarella in visita agli alunni di una scuola primaria di Roma. 'Quando mi hanno eletto al Quirinale mi sono preoccupato perchè sapevo quanto era impegnativo il ...Ildella RepubblicaMattarella ha escluso un suo secondo mandato : al cessare dell'incarico fra otto mesi non parteciperà alla nuova elezione perché ' sono vecchio e potrà riposarmi '. ...Presidente della repubblica, Salvini: "Se Draghi si candidasse avrebbe il nostro sostegno". Roma - Il leader della Lega apre all'attuale premier come successore di Sergio Mattarella ...ROMA (ITALPRESS) – “Quando mi è stato chiesto se ero disposto ad essere eletto Presidente della Repubblica mi sono preoccupato, conoscevo quanto fosse impegnativo e faticoso questo compito, però vi so ...