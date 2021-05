Il presidente dell’Ascoli a Inzaghi e Foggia: “Potevate impegnarvi, ci siete mancati” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAscoli Piceno – Massimo Pulcinelli ha scelto una storia su Instagram per accogliere il Benevento in serie B. Il presidente dell’Ascoli poco dopo la retrocessione dei giallorossi si è rivolto a Pasquale Foggia e Filippo Inzaghi con un filo di ironia: “Dispiaciuti per Pasquale e Pippo… quest’anno ci siete mancati! Potevate impegnarvi un po’ di più?”. Sono stati in tanti a vedere nel gesto un riferimento all’ultima giornata del campionato di serie B 2019/20, chiuso dal Benevento (già promosso da tempo) con una vittoria al Cino e Lillo Del Duca contro i bianconeri, a cui servivano ancora punti per mettersi in salvo. Furono i risultati delle dirette inseguitrici a evitare ai marchigiani lo spettro dei play out, ma ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAscoli Piceno – Massimo Pulcinelli ha scelto una storia su Instagram per accogliere il Benevento in serie B. Ilpoco dopo la retrocessione dei giallorossi si è rivolto a Pasqualee Filippocon un filo di ironia: “Dispiaciuti per Pasquale e Pippo… quest’anno ciun po’ di più?”. Sono stati in tanti a vedere nel gesto un riferimento all’ultima giornata del campionato di serie B 2019/20, chiuso dal Benevento (già promosso da tempo) con una vittoria al Cino e Lillo Del Duca contro i bianconeri, a cui servivano ancora punti per mettersi in salvo. Furono i risultati delle dirette inseguitrici a evitare ai marchigiani lo spettro dei play out, ma ...

