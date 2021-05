Il premio Terre de Femmes di Yves Rocher lo vince l’attitudine «no sprechi»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il premio Terre de Femmes approda in Italia nel 2016 ed è alla quinta edizione in Italia, ha premiato 12 donne stanziando circa 80 mila euro, ma è alla ventesima dalla sua nascita in Francia. Da allora, ha continuato a incrementare le opportunità e a riconoscere l’impegno e il valore delle donne che sempre di più si adoperano per il bene della Natura e del Pianeta, creando una comunità che si occupa di sostenibilità e di protezione dell’ambiente.