Il ponte pedonale sorretto da mani gigantesche | il trucco per farle sembrare invecchiate

Si chiama C?u Vàng (ponte Dorato) ed è un ponte pedonale in Vietnam nel resort delle colline di Ba Na, creato per collegare la funivia al vicino resort e ai giardini. Inaugurato nel giugno del 2018 ha attirato tantissimi visitatori: merito di quelle mani gigantesche che lo sorreggono. LEGGI ANCHE: — Guarda il ponte pedonale sospeso più lungo del mondo, solo per gli amanti del brivido Si tratta di un'incredibile opera di design e architettura al tempo stesso, progettato dallo studio TA Landscape Architecture. Sospeso a 1400 metri di altezza e lungo 150 m, sembra essere così leggero da essere sorretto solo da queste due gigantesche mani alte circa 24 metri e larghe quasi 13 m.

