Il piano della Cina per insidiare i droni Usa

In principio i droni erano un affare prettamente americano. Adesso è la Cina a fare la voce grossa nell'intera catena di assemblaggio, dalla ricerca allo sviluppo, dalla loro produzione al collaudo. Stando agli ultimi dati raccolti, Pechino è diventato il più grande esportatore di droni da combattimento. Lo Stockholm International Peace Research Institute è stato InsideOver.

