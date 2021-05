Il paradiso delle signore anticipazioni | MARTA e VITTORIO | è la fine?

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il capolinea della quinta stagione (e terza in formato daily) de Ilè ormai prossimo, visto che l’attuale annata della fiction pomeridiana di Rai 1 termina venerdì 28 maggio. Ma ad avvicinarsi sembra anche essere ladella lunga e intensa storia d’amore traGuarnieri (Gloria Radulescu) eConti (Alessandro Tersigni): sarà davvero così? Leggi anche: IL5,di mercoledi 19 maggio 2021 La narrazione in questi giorni sta gettando i semi per quella che appare come una rottura inevitabile: i due coniugi, dopo le “turbolenze” degli ultimi mesi, sembrano aver messo le basi per un nuovo inizio, ma un altro segreto si è intromesso fra di loro: ...