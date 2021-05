Il nuovo De Ligt | il capitano dell’Ajax under 17 Milovanovic nel mirino di Roma e Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Matejadell’17, è entrato neldi. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” le due società sarebbero alla finestra per il giovane calciatore di origini serbe. Ecco quanto evidenziato: “, difensore, in patria da qualcuno definito, magari con un po’ di azzardo e pressione, il “De”. Visto che con ogni probabilità non firmerà da professionista con l’Ajax, da settimane lo stanno osservando. È ildell’17 degli olandesi, indossa la maglia numero 4, è mancino, abbina tecnica e forza fisica e potrebbe arrivare in Italia per la Primavera per poi ...