Il nostro pollice si fa due maratone all' anno scrollando sui social

Advertising

illibraio : Per ritrovare il contatto con la terra e per misurarci con il nostro pollice verde, abbiamo selezionato tre libri s… - russocarmine95 : Campione dei Novanta - Finale EL Sbeffeggiare i propri fallimenti, accettandoli, guardandoli quasi con pietà. Passa… - lullaby2007 : @jessygiu12 Viviamo lo stesso dramma. Penso che il nostro sia un pollice nero, senza speranze -

Ultime Notizie dalla rete : nostro pollice

Quotidiano.net

In media si fa una scrollata ogni tre secondi , per un totale quindi di 900 colpi di. Prendiamo adesso la dimensione verticale media dello schermo di tablet e smartphone, 10 pollici , che ...Khaby Lame è l'utente nelPaese a vantare più follower sul social network cinese usato dai ... il multimiliardario ha infatti risposto con l'emoji delalzato in segno di approvazione. La ...In media ogni giorno passiamo 45 minuti a guardare i social sullo smartphone, che corrispondono a 229 metri di strofinamento con il dito sullo schermo ...Florian Zeller costruisce un dramma da camera perfetto e affilato, con un Anthony Hopkins in stato di grazia totale premiato all'Oscar.