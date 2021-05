Il neonato salvato, il super eroe e il dramma di Ceuta. La foto commovente (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ci sono storie che non sempre si raccontano, forse per la loro tragicità e per quella realtà che fa male al cuore. Perché è più facile far finta di niente e vivere la propria quotidianità trasformando i piccoli problemi in grandi casi di risolvere. Poi, però, quelle stesse storie ritornano prepotentemente sotto forma di notizie che ci tolgono il respiro. Sono quelle storie che ci ricordano la possibilità di un sogno utopico di dare a tutti le medesime opportunità, non concesse ad alcuni solo perché non hanno la fortuna di nascere e vivere tra le tante possibilità che ci vengono offerte a noi, ogni giorno. Ci sono storie che poi sfociano in tragedie, e allora è quello il momento dove la consapevolezza prevale su quella tacita complicità di far finta di non vedere, e ci ricorda che dovremmo davvero fare qualcosa. E ci sono poi le tragedie sfiorate, che tragedie non diventano, grazie ... Leggi su dilei (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ci sono storie che non sempre si raccontano, forse per la loro tragicità e per quella realtà che fa male al cuore. Perché è più facile far finta di niente e vivere la propria quotidianità trasformando i piccoli problemi in grandi casi di risolvere. Poi, però, quelle stesse storie ritornano prepotentemente sotto forma di notizie che ci tolgono il respiro. Sono quelle storie che ci ricordano la possibilità di un sogno utopico di dare a tutti le medesime opportunità, non concesse ad alcuni solo perché non hanno la fortuna di nascere e vivere tra le tante possibilità che ci vengono offerte a noi, ogni giorno. Ci sono storie che poi sfociano in tragedie, e allora è quello il momento dove la consapevolezza prevale su quella tacita complicità di far finta di non vedere, e ci ricorda che dovremmo davvero fare qualcosa. E ci sono poi le tragedie sfiorate, che tragedie non diventano, grazie ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Migranti marocchini raggiungono a nuoto l'enclave spagnola di Ceuta, neonato salvato in mare #ceuta… - infoitinterno : Migranti, neonato salvato in mare: l'immagine simbolo della crisi in Spagna - salidaparallela : RT @AlbertoLetizia2: Viviamo in un mondo che permette scene di questo tipo. Un neonato salvato in mare dal coraggioso intervento di un uomo… - Pande_Monio : RT @AlbertoLetizia2: Viviamo in un mondo che permette scene di questo tipo. Un neonato salvato in mare dal coraggioso intervento di un uomo… - brunofloris3 : RT @CristinaShonny: Questa si che è una bella notizia: un neonato di pochi mesi viene salvato tra le onde da un sub della Guardia Civile sp… -