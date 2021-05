Il Napoli è la squadra meno fallosa della Serie A (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il CIES Football Observatory ha diffuso un’interessante statistica, da cui è emerso che . Di seguito la classifica completa, con i minuti che intercorrono in media tra un’irregolarità e la successiva. Napoli 09:37 Inter 07:42 Sassuolo 07:25 Benevento 07:15 Lazio 07:10 Juventus 07:10 Udinese 07:07 Sampdoria 07:06 Milan 07:05 Cagliari 07:04 Fiorentina 06:59 Crotone 06:58 Genoa 06:57 Parma 06:55 Bologna 06:37 Roma 06:27 Torino 06:25 Spezia 06:21 Atalanta 06:12 Verona 05:54 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il CIES Football Observatory ha diffuso un’interessante statistica, da cui è emerso che . Di seguito la classifica completa, con i minuti che intercorrono in media tra un’irregolarità e la successiva.09:37 Inter 07:42 Sassuolo 07:25 Benevento 07:15 Lazio 07:10 Juventus 07:10 Udinese 07:07 Sampdoria 07:06 Milan 07:05 Cagliari 07:04 Fiorentina 06:59 Crotone 06:58 Genoa 06:57 Parma 06:55 Bologna 06:37 Roma 06:27 Torino 06:25 Spezia 06:21 Atalanta 06:12 Verona 05:54 L'articolo ilsta.

