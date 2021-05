Il Napoli è in cerca di un terzino | nel mirino c’è D’Ambrosio dell’Inter | ma occhio alla Lazio

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Ilinizia già a guardarsi intorno per rafforzare il suo organico e perre dei nuovi validi rimpiazzi per sostituire i probabili calciatori che sono sempre più procinti a lasciare il capoluogo campano. Tra questi fanno parte Hysaj, Ghoulam, Malcuit e forse anche Mario Rui che con il loro addio diminuirebbero le possibilità sulle fasce. Però il club partenopeo pare essersi messo già a lavoro per non farsi trovare impreparato davanti a questo problema ed infatti sembra che ci siaesse sul, Danilo. Il calciatore classe 1988 è in scadenza di contratto con la società neroazzurra per questo, dopo la vittoria dello Scudetto, inizia a riflettere su quello che sarà il suo futuro dopo la pluriennale esperienza all’Inter. Sul tavolo ci sono ...