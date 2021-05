Il ministro dell'Istruzione Bianchi: 'La lontananza da scuola ha accentuato i disturbi psicologici degli alunni' (Di mercoledì 19 maggio 2021) L'assenza dalle aule per molti mesi ha inciso in modo estremo sulla psiche degli alunni. Senza la presenza in aula a scuola "ci sono stati disturbi psicologici, disturbi che si sono accentuati. Noi ... Leggi su globalist (Di mercoledì 19 maggio 2021) L'assenza dalle aule per molti mesi ha inciso in modo estremo sulla psiche. Senza la presenza in aula a"ci sono statiche si sono accentuati. Noi ...

Advertising

ilriformista : La lettera dell'ex Ministro: 'Ho studiato i conti e ho scoperto il dolore' @pdnetwork @Mov5Stelle #Napoli #Manfredi… - matteosalvinimi : La giustizia oggi dice che ho fatto il mio dovere da Ministro. Dedico questa decisione ai miei figli, agli italiani… - ItalyMFA : “L'???? continuerà a battersi per un rilancio dell’azione ???? che si traduca in un avanzamento concreto dell'integrazi… - fabriziodavoli1 : @Thomasdr14 @Marisab79879802 @matteosalvinimi Lui no perchè vive in un Paese dove non lo sa neanche il Ministro del… - GINA32451015 : RT @PeterWo31671308: @adrianobusolin @Gianmar26145917 Si blocchino i porti nave stranieri con migranti vadano a casa loro il governo si dev… -