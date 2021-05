Il migrante campioncino della Roma Darboe sarà adottato dal padre della sua agente e cambierà nome | si chiamerà Peruzzi

Leggi su tpi

(Di mercoledì 19 maggio 2021)dalsua: siLa storia di Ebrima, il giovane centrocampista, ha colpito tutti. Dal Gambia alla Serie A passando per la Libia e il centro di accoglienza di Lampedusa quando aveva appena 14 anni. L’arrivo in Italia gli ha cambiato letteralmente la vita. Tutto è nato grazie a un incontro. Quello con Miriam, la sua attualeche lo scoprì in un torneo di calcio giovanile giocato a Rieti nel 2018. “Aveva già un’intelligenza tattica sopra la media, era sempre nel punto giusto per ricevere il pallone. Gioca in modo maturo perché ha vissuto esperienze che lo ...