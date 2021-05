Il marito le manda un verso di Franco Battiato, la moglie chiama i carabinieri: “Si vuole suicidare” (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’equivoco dopo un verso di Franco Battiato. Una storia che ha dell’incredibile, eppure è accaduto davvero. Nella mattinata del 18 Maggio Franco Battiato ha chiuso per sempre i suoi occhi. Il suo addio al mondo terreno, Franco, lo ha dato all’interno della sua abitazione di Milo, sulle pendici dell’Etna. Non appena diffusa la dolorosa notizia, in tanti non hanno potuto fare altro che omaggiare la sua memoria. Ma a Borgo Panigale, in provincia di Bologna, accade qualcosa. La vicenda ha protagonista una coppia di coniugi e rivela anche una lettera molto romantica. Ma solo non appena risolto un equivoco che tirerebbe in ballo un verso di Franco Battiato. A ricevere l’allarme da parte della donna, il Nucleo radiomobile della Compagnia di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’equivoco dopo undi. Una storia che ha dell’incredibile, eppure è accaduto davvero. Nella mattinata del 18 Maggioha chiuso per sempre i suoi occhi. Il suo addio al mondo terreno,, lo ha dato all’interno della sua abitazione di Milo, sulle pendici dell’Etna. Non appena diffusa la dolorosa notizia, in tanti non hanno potuto fare altro che omaggiare la sua memoria. Ma a Borgo Panigale, in provincia di Bologna, accade qualcosa. La vicenda ha protagonista una coppia di coniugi e rivela anche una lettera molto romantica. Ma solo non appena risolto un equivoco che tirerebbe in ballo undi. A ricevere l’allarme da parte della donna, il Nucleo radiomobile della Compagnia di ...

pirata_21 : +++Bologna, marito manda una citazione di Salvini alla moglie e lei chiama la Finanza pensando voglia rubare 49 mil… - AlexanderLandSp : RT @flaminiasabate1: Se tuo marito ti manda un verso di una canzone di #Battiato, non è perché si vuole suicidare, è perché ha sbagliato nu… - flaminiasabate1 : Se tuo marito ti manda un verso di una canzone di #Battiato, non è perché si vuole suicidare, è perché ha sbagliato numero. - Sara04400782 : RT @Giulia2323: @Sara04400782 ????????sembrò io quando mio marito mi manda dal ferramenta.... perché lui non ha tempo...un incubo ?????? - Giulia2323 : @Sara04400782 ????????sembrò io quando mio marito mi manda dal ferramenta.... perché lui non ha tempo...un incubo ?????? -