Il Madame Tussauds contro Harry e Meghan sfratta le cere dalla Royal Family | ecco dove sono state poste

Leggi su trashblog

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il celebre museo dellenon ci avrebbe pensato due volte a rimuovere dall’ala dedicata alla Famiglia Reale ledei Duchi di Sussex. Il Principe, insomma, non hanno più il posto d’onore vicino a Her Majesty The Queen. No, i due coniugistati spostati fra i più comuni “vip”. Il motivo del declassamento? Ve lo raccontiamo subito. I Duchi di Sussex continuano a dividere l’opinione pubblica (ma anche la Famiglia Reale): prima l’intervista con Oprah Winfrey e adesso le ultime dichiarazioni del Principe a Dax Shepard nel Armchair Expert. Il popolo inglese, insomma, sembra averne abbastanza del Principee i tabloid del Regno Unito parlano di una ferita ormai insanabile tra lui e suo padre, il Principe Carlo. ...