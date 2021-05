Il green pass verrà rilasciato a quindici giorni dalla prima dose di vaccino (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il green pass potrà essere rilasciato a quindici giorni dalla prima dose di vaccino anti Covid. Il certificato che permetterà di fare la maggior parte delle attività questa estate – dagli spostamenti all’estero e tra regioni a, ipoteticamente parlando, la partecipazione a eventi culturali e di intrattenimento – potrà essere rilasciato a ogni cittadino trascorsi quindici giorni dalla prima dose di vaccino, come sancisce il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella giornata di ieri e che entra in vigore oggi. LEGGI ANCHE >>> Il Garante avverte il governo: «I green ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ilpotrà esseredianti Covid. Il certificato che permetterà di fare la maggior parte delle attività questa estate – dagli spostamenti all’estero e tra regioni a, ipoteticamente parlando, la partecipazione a eventi culturali e di intrattenimento – potrà esserea ogni cittadino trascorsidi, come sancisce il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella giornata di ieri e che entra in vigore oggi. LEGGI ANCHE >>> Il Garante avverte il governo: «I...

