Il Green Pass valido dopo 15 giorni dalla prima dose del vaccino. Ecco quanto durerà

Advertising

MediasetTgcom24 : Il 'green pass' è valido da 15 giorni dopo la prima dose di vaccino: durerà 9 mesi #covid - ItaliaViva : Dobbiamo dare il messaggio che siamo un Paese sicuro e spingere sul green pass. La maggiore preoccupazione sul turi… - borghi_claudio : @valy_s Alla fine scopriamo che l'unico utilizzo del famoso green pass sarà il MATRIMONIO ????? Io meglio che non pa… - da_cake : RT @OpencovidM: Covid-19 Italia: Enlarge Your Green Pass Poiché il nudging si fa a colpi di commi (ed è nascosto nei dettagli), chi ambisc… - salernonotizie : Emergenza Covid, estesa durata del “green pass”: 9 mesi dalla prima dose -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

E mentre ci si prepara a riaperture e zone bianche, il ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti spinge per la riapertura delle discoteche, tramite lo strumento del, descritto come 'l'...I tempi per ottenere ilsi accorciano. La 'certificazione verde Covid - 19' che attesta l'immunizzazione dal coronavirus ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale, ma può essere ...La certificazione verde Covid-19 ha validità di 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale. E potrà essere rilasciata dopo la prima dose ...L'AQUILA - «Il green pass è solo una evidente strategia per non far ripartire un settore ormai allo stremo che certifica l'incapacità del governo nel trovare ...