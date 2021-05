Il Green Pass italiano sarà valido già dopo la prima dose di vaccino (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il nuovo certificato verde, lo strumento a cui il governo ha legato una buona parte della strategia di ripartenza, sarà valido per nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Non più sei mesi dunque, come prevedeva il provvedimento precedente. Il decreto n. 65, quello in vigore da ieri, dopo la Cabina di regia sulla riaperture di inizio settimana, ne ha allungato i termini, integrando le disposizioni precedenti e chiarendone ulteriormente le modalità di utilizzo. L'articolo 14 spiega infatti che la certificazione sarà rilasciata “anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale”. dopodiché, ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il nuovo certificato verde, lo strumento a cui il governo ha legato una buona parte della strategia di ripartenza,per nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Non più sei mesi dunque, come prevedeva il provvedimento precedente. Il decreto n. 65, quello in vigore da ieri,la Cabina di regia sulla riaperture di inizio settimana, ne ha allungato i termini, integrando le disposizioni precedenti e chiarendone ulteriormente le modalità di utilizzo. L'articolo 14 spiega infatti che la certificazionerilasciata “anche contestualmente alla somministrazione delladie ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale”.diché, ...

