Il gol fantastico di Cavani e quel boato del pubblico che mancava da troppo tempo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il gol di Cavani da 35 metri in Manchester United - Fulham oltre a essere una perla, ha fatto esultare i tifosi presenti allo stadio dopo una lunga assenza. 19 maggio 2021 Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il gol dida 35 metri in Manchester United - Fulham oltre a essere una perla, ha fatto esultare i tifosi presenti allo stadio dopo una lunga assenza. 19 maggio 2021

Advertising

sportli26181512 : Premier, il super gol di Cavani non basta al Manchester United: I Red Devils sbloccano il match con un pallonetto f… - zazoomblog : Video – Il primo gol di Hamsik col Goteborg è fantastico - #Video #primo #Hamsik #Goteborg - LucaC72905087 : RT @alexfrosio: Ecco, io andrei al Var per convalidare questo fantastico gol di Lautaro, perché i tuffi in area non devono farli gli attacc… - GabrieleGiunto2 : @Inter_br Gol fantastico e soprattutto regolare???? - Totti10_gol : Il fantastico mondo dell’ipocrisia. È tutto sempre più bello. -