Il gol di Kulusevski, ‘pennellata’ contro l’Atalanta ma proteste per un intervento di Cuadrado. Poi il pareggio [VIDEO] (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si sta giocando la finale di Coppa Italia, sono in campo Atalanta e Juventus in una partita che ha regalato tantissime emozioni nei primi minuti. La squadra di Gasperini entra in campo alla grande e va vicina al gol in due occasioni, il protagonista è Duvan Zapata ma che non riesce a concretizzare. La partita si sblocca al 31? con un gol bellissimo di Kulusevski, tiro a giro dell’ex Parma. Non sono mancate le proteste per un intervento di Cuadrado considerato molto duro su Gosens, ma l’arbitro ha deciso di non fischiare. Poi il pareggio con Malinsvskyi. In basso il VIDEO. GOOOOL JUVENTUS?? Dejan Kulusevski 31’? Juventus 1 ? 0 Atalanta#CoppaItalia pic.twitter.com/r9n5oDtFF2 — Garra Sports (@GarraSportsMx) May 19, 2021 L'articolo Il gol di Kulusevski, ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si sta giocando la finale di Coppa Italia, sono in campo Atalanta e Juventus in una partita che ha regalato tantissime emozioni nei primi minuti. La squadra di Gasperini entra in campo alla grande e va vicina al gol in due occasioni, il protagonista è Duvan Zapata ma che non riesce a concretizzare. La partita si sblocca al 31? con un gol bellissimo di, tiro a giro dell’ex Parma. Non sono mancate leper undiconsiderato molto duro su Gosens, ma l’arbitro ha deciso di non fischiare. Poi ilcon Malinsvskyi. In basso il. GOOOOL JUVENTUS?? Dejan31’? Juventus 1 ? 0 Atalanta#CoppaItalia pic.twitter.com/r9n5oDtFF2 — Garra Sports (@GarraSportsMx) May 19, 2021 L'articolo Il gol di, ...

Advertising

OptaPaolo : 21 & 24 - Dejan Kulusevski (21 anni, 24 giorni) è il giocatore più giovane ad aver segnato un gol in Finale di Copp… - mimmomaiello : RT @calciomercatoit: ?? #Cuadrado su #Gosens prima del gol di #Kulusevski Il gol dello svedese da annullare?#AtalantaJuventus - NiccoPasta : Il gol di Kulusevski è la fotocopia del gol che fece lo scorso anno in un Bologna-Parma delle 12.30. Fece una parti… - AleGobbo87 : RT @_dicli: Kulusevski fa tutti gol uguali incredibile - lucacirex : Dalla morbidezza di #Kulusevski, al siluro di #Malinovskyi. L'#Atalanta si rimette in carreggiata con ampio merito.… -