Il Giro d'Italia? Si fa in e-bike con il Giro-E (che regala ottimi spunti per il cicloturismo) (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tre anni fa qualcuno ha avuto una pensata: perché non fare una manifestazione parallela al Giro d'Italia riservata alle bici elettriche per gli amatori? Sono 21 tappe, ma ogni tappa ha un percorso ridotto rispetto a quello riservato ai professionisti dove comunque l'arrivo coincide con il Giro. Le squadre che partecipano al Giro-E sono 9, con al massimo 6 «atleti» ognuna, guidate dai capitani, ex corridori professionisti. Per partecipare è necessario essere invitati da un team ed è un vero privilegio perché permette di vivere l'esperienza del Giro, senz'auto, percorrendo le stesse strade dei pro, tagliando il loro stesso traguardo e con il pubblico che incita. Tutte quelle cose che rendono l'esperienza epica, comprese le ammiraglie, ...

