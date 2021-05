Il gesto folle del papà di Scamacca: il racconto di quel giorno a Trigoria (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’edizione odierna de Il Messaggero racconta la vicenda avvenuta a Trigoria, inerente alla reazione del papà di Gianluca Scamacca. Panico sul piazzale a Trigoria, dove … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 19 maggio 2021) L’edizione odierna de Il Messaggero racconta la vicenda avvenuta a, inerente alla reazione deldi Gianluca. Panico sul piazzale a, dove … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

xManuelVanacore : @ValerioDiStef91 @GiovaB95 Ci credeva come non mai allo scudo, non oso immaginare ora come possa stare. Ha fatto il… - msn_italia : Il folle gesto del padre di Scamacca - bralex84 : - ilcirotano : Scamacca e il difficile rapporto col papà: ora il silenzio per il folle gesto di Trigoria - - skywalkerbby_ : RT @gioremo98: I cantanti sballottati su e giù per le Mondadori d'Italia senza un giorno di pausa. Intanto Ale Horse e Giulia passeggiano p… -