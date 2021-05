Il falso mito da sfatare sul cioccolato fondente | cosa dice la scienza

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Mettersi a dieta comporta delle rinunce e spesso siamo portati a credere che alcuni cibi siano più indicati di altri per aiutarci a perdere peso. Quanti, ad esempio pensano che ilnon fa ingrassare? Tanti ritengono che preferirlo a quello al latte aiuti a dimagrire. Niente di più sbagliato: eccorivela un’azienda specializzata nella consegna di pasti dietetici a domicilio – dati scientifici alla mano . Ilfa ingrassare? Sarà che ci piace pensarlo per sentirci meno in colpa quando cediamo alla tentazione golosa, ma se ci si ci si mette a dieta per perdere quei chili di troppo che non ci fanno stare bene con noi stessi, è giusto sapere la verità. Chiariamolo subito, quindi: ilnon fa dimagrire e fa ...

Advertising

OndaMusicale : Nel maggio del 2019 moriva Russ Gibb, il DJ che costruì il (falso) mito della morte di Paul McCartney. - stateofmindwj : DISTURBI ALIMENTARI E FALSI MITI - Un ciclo di tre incontri per sfatare i falsi miti legati ai Disturbi dell'Alimen… - giorgiolope : @Ile2S @Francescaeffe3 Il deleterio 'accoglienza-solidarietà' è solo il frutto di un'esatazione ideologica, scolleg… - PotereaiSith : @GiGiglio99 @aboutgaia Sfatiamo questo falso mito, io non sono un maiale - francescapellas : @aminuscolo Da piemontese: questo è un falso mito che ha rotto pure un po’ i maroni! ;) -

Ultime Notizie dalla rete : falso mito

Wired Italia

Marinella Dal Sasso con TfsTurbo ha sfatato questoe questo luogo comune rompendo tutti gli schemi del settore creditizio e dimostrando che anche una donna meridionale della provincia ...Eppure siamo di fronte ad un. Ciò che funzionerà veramente per vedere dei risultati sulla bilancia non è eliminare del tutto una categoria di nutrienti che si considera nemica. Quanto ...In occasione della settimana nazionale della celiachia, alcuni consigli per non cadere nei falsi miti in merito all’intolleranza al glutine.Un romanzo che «ridimensiona le cose, riporta alla realtà, si occupa in modo implicito di divulgazione, restituisce al lupo la dignità di naturale coinquilino delle Alpi». La foga con cui Matteo Anton ...