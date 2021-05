Il Dl Sostegni è legge, il provvedimento è stato approvato alla Camera (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dl Sostegni approvato alla Camera. Fdi e L’Alternativa c’è hanno deciso di astenersi e non votare contro. ROMA – Dl Sostegni approvato alla Camera. Dopo il via libera del Senato, il provvedimento ha avuto anche il sì del Senato con 375 voti a favore, 45 astenuti e nessun contrario. Nonostante una visione molto critica nei confronti di questo esecutivo, Fratelli d’Italia e L’Alternativa c’è hanno deciso di astenersi e non votare contro il decreto. Nelle prossime ore la misura è attesa al Quirinale per la firma del presidente Mattarella prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nessun cambiamento rispetto al Senato Il provvedimento non ha avuto modifiche rispetto all’approvazione in Senato. A Palazzo ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dl. Fdi e L’Alternativa c’è hanno deciso di astenersi e non votare contro. ROMA – Dl. Dopo il via libera del Senato, ilha avuto anche il sì del Senato con 375 voti a favore, 45 astenuti e nessun contrario. Nonostante una visione molto critica nei confronti di questo esecutivo, Fratelli d’Italia e L’Alternativa c’è hanno deciso di astenersi e non votare contro il decreto. Nelle prossime ore la misura è attesa al Quirinale per la firma del presidente Mattarella prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nessun cambiamento rispetto al Senato Ilnon ha avuto modifiche rispetto all’approvazione in Senato. A Palazzo ...

