Il deputato Pd che sminuisce le marocchinate | “Propaganda razzista”

Roma, 19 mag – Dopo la celebrazione della gesta dei Goumiers da parte del Comune di Cassino, altro attacco alla memoria delle vittime delle marocchinate. Questa volta è il deputato Pd Mario Morgoni, che sulla sua pagina Facebook attacca un gruppo di cittadini di Potenza Picena commemoranti queste drammatiche – e per decenni trascurate – vicende nel quadro della "Giornata nazionale in memoria delle vittime della marocchinate" promossa ieri in molte città italiane, definendo l'iniziativa di Memoria civile una "sceneggiata propagandistica di stampo razzista". marocchinate, le indecenti parole del deputato Pd Il deputato del Pd minimizza inoltre lo stupro – spesso di massa -, le sevizie e la morte di decine di migliaia di donne, uomini, preti e bambini violentati da interi ...

