Il decreto Covid pubblicato in Gazzetta: coprifuoco alle 23 a partire da oggi. Green pass valido 9 mesi dalla fine del ciclo vaccinale (Di mercoledì 19 maggio 2021) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge Covid approvato ieri in Consiglio dei ministri e firmato in

Ultime Notizie dalla rete : decreto Covid Nuovo decreto Draghi di maggio: viaggi, sport, spostamenti e visite agli amici. Regole e divieti (anche in zona gialla) ... oppure essere guariti dal Covid 19, oppure aver effettuato un tampone antigenico, molecolare o ... Tutti i locali da ballo sono chiusi e nel decreto in vigore fino al 31 luglio non è stata prevista una ...

Scattano le riaperture, ecco come funzionerà il 'Green Pass' Ma l'Esecutivo è al lavoro, dal momento che, nel nuovo decreto, il certificato sarà necessario per ... mentre si dovrà chiedere al proprio medico un certificato di avvenuta guarigione dal Covid nel ...

Nuovo decreto anti-Covid: riapertura graduale delle attività Ipsoa Discoteche e sale da ballo si riciclano con sushi e aperitivi La discoteca Mako di Corso Italia non riaprirà prima di settembre ma si è convertita in un ristorante di sushi, il Golden Beach di Albisola punta sugli aperitivi con intrattenimento musicale mentre il ...

Le prime pagine di oggi Le notizie principali sulle quali aprono i quotidiani oggi sono diverse: l’andamento della campagna di vaccinazione contro il coronavirus, con la richiesta del commissario straordinario Figliuolo di c ...

