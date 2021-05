Il coprifuoco passa dalle 22 alle 23 Lunedì palestre aperte | ecco come

Advertising

Nuovo decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 18 maggio. I gestori delle palestre devono rispettare un protocollo di sicurezza ad hoc, primo passo verso la cancellazione definitiva, in agenda il 21 giugno. È entrato in vigore ieri, martedì 18 maggio, il decreto legge con le nuove misure anti Covid - 19 approvato dal ...Con la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la pubblicazione del decreto sulle riaperture in Gazzetta ufficiale, il, finora fissato alle 22,alle 23 . Il provvedimento è in vigore da subito, quindi già stasera 19 maggio l'orario delè fissato alle ore 23. Tra le disposizioni che contiene ...18 MAGGIO – Scatta il posticipo del coprifuoco, che passa dalle 22 alle 23 22 MAGGIO – Riaprono i centri commerciali, i mercati le gallerie e i parchi commerciali nel fine settimana e riaprono ...Il governo ha fissato tre date per una graduale eliminazione del coprifuoco nelle regioni che si trovano in zona gialla ...