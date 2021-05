Il compagno Fedez ci sa fare con gli affari: altro che rap, il business è su smalti per gay e lezioni da influencer (Di mercoledì 19 maggio 2021) Fedez, il classico self made man che il business social e un matrimonio kolossal con Chiara Ferragni – l’influencer più famosa, seguita e clikkata del pianeta – hanno promosso a imprenditore a tanti zero. Un patrimonio societario, quello riconducibile al rapper, che l’ultima svolta a sinistra conclamata da sfuriate video e telefonate postate in rete, va rimpinguarsi ad ogni nuovo attacco politically correct. Una propaganda anti-Salvini e contro la Rai, soprattutto, che ora si declina al gender. Ora al populismo grillino, che va a rimpinguare la cassaforte dei Ferragnez (non a caso un neologismo già entrato nella Treccani). E ad accreditare, di post in post, di storia in storia, l’immagine del nuovo profeta Lgbt. Sponsor del Ddl Zan come tanti colleghi vip del suo calibro. Icona della sinistra radical chic. Lui, Federico Lucia, in arte ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 maggio 2021), il classico self made man che ilsocial e un matrimonio kolossal con Chiara Ferragni – l’più famosa, seguita e clikkata del pianeta – hanno promosso a imprenditore a tanti zero. Un patrimonio societario, quello riconducibile al rapper, che l’ultima svolta a sinistra conclamata da sfuriate video e telefonate postate in rete, va rimpinguarsi ad ogni nuovo attacco politically correct. Una propaganda anti-Salvini e contro la Rai, soprattutto, che ora si declina al gender. Ora al populismo grillino, che va a rimpinguare la cassaforte dei Ferragnez (non a caso un neologismo già entrato nella Treccani). E ad accreditare, di post in post, di storia in storia, l’immagine del nuovo profeta Lgbt. Sponsor del Ddl Zan come tanti colleghi vip del suo calibro. Icona della sinistra radical chic. Lui, Federico Lucia, in arte ...

