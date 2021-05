Il centrodestra riconferma la candidatura dei sindaci uscenti. Ancora stallo su Roma e Milano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Riunione del centrodestra oggi sulle amministrative. Si sono incontrati i responsabili degli enti locali dei partiti dell’alleanza. E dalla riunione è emersa la decisione di confermare le candidature di quasi tutti i sindaci uscenti nelle città che andranno al voto. Sospesa la questione delle candidature a Roma e Milano. L’accordo, a quanto risulta all’AdnKronos, sarebbe raggiunto, di fatto, per l’80% dei primi cittadini eletti da Lega, Fdi, Fi e alleati centristi nella scorsa tornata. A partire da città come Trieste, dove è tricolore il civico Roberto Dipiazza, Pordenone (Alessandro Ciriani, indipendente di destra) Novara (Alessandro Canelli, Lega) e Grosseto, dove nel 2016 è stato eletto il civico Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Riunione per le amministrative: il centrodestra corre ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Riunione deloggi sulle amministrative. Si sono incontrati i responsabili degli enti locali dei partiti dell’alleanza. E dalla riunione è emersa la decisione di confermare le candidature di quasi tutti inelle città che andranno al voto. Sospesa la questione delle candidature a. L’accordo, a quanto risulta all’AdnKronos, sarebbe raggiunto, di fatto, per l’80% dei primi cittadini eletti da Lega, Fdi, Fi e alleati centristi nella scorsa tornata. A partire da città come Trieste, dove è tricolore il civico Roberto Dipiazza, Pordenone (Alessandro Ciriani, indipendente di destra) Novara (Alessandro Canelli, Lega) e Grosseto, dove nel 2016 è stato eletto il civico Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Riunione per le amministrative: ilcorre ...

