fattoquotidiano : Comunali a Milano, il centrodestra cerca il candidato sindaco. Con le unità cinofile [Continua su… - SusannaCeccardi : Dopo il governo #draghi ci sono le elezioni. Senza la #lega che ha spinto per le riaperture, la linea degli speranz… - siamozeta : Alla Commissione Giustizia del Senato Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia hanno fatto un nuovo tentativo di ostr… - PAcciaro : AVETE ROTTO IL CAZZO! Il centrodestra ha fatto un nuovo tentativo di ostruzionismo sul ddl Zan - ilpost : Il centrodestra ha fatto un nuovo tentativo di ostruzionismo sul ddl Zan -

Ultime Notizie dalla rete : centrodestra fatto

Il Fatto Quotidiano

Teoricamente ilpotrebbe farcela perché ha 466 voti, compresi i consiglieri regionali. ... Il leader della Lega ha giàil nome di Draghi: "Si tratta di una candidatura di assoluto ...... dato che " già a marzo un sondaggio che hola dava oltre il 19% ". Dati che mostrano "una ... "Se ildovesse vincere - precisa D'Alimonte - non le basterà avere un punto in più di ...Nuovo duello sulla legge contro l'omofobia in commissione Giustizia al Senato. La «mossa» del centrodestra, questa volta, riguarda ...Il genitore di Emanuele D’Apice condannato nel 2004 per associazione camorristica. Lui replica a chi lo attacca: «Papà ci ha cresciuti nella legalità» ...