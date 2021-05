Il biologo Bucci | ' Bisogna investire sul serio sui vaccini italiani'

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : biologo Bucci

Globalist.it

outstream Ma, ragionainterpellato sulla vicenda di ReiThera e dello stop della Corte dei Conti ai fondi per l'azienda che sta sviluppando proprio un vaccino anti - Covid, "autonomia vaccinale ...@sputnikvaccine https://t.co/3kwmKNJ7GV @TheLancet pic.twitter.com/8QdGKHSSaF Tra i firmatari della lettera c'è il professor Enricodella Temple University di Philadelphia negli Usa, ...Il docente della Temple University di Philadelphia: "L'autonomia vaccinale è parola priva di senso, visto che nessuna azienda è in grado di produrre un vaccino da sola, senza ricorrere a fornitori dis ...Si torna a parlare di Sputnik V, il vaccino russo sviluppato dal Centro Nazionale Gamaleya per l'Epidemiologia e la Microbiologia e distribuito sul mercato dal Fondo sovrano. Come già ti avevamo antic ...