Icardi e Mbappe regalano la Coppa di Francia al PSG Monaco sconfitto 2-0

Il Paris Saint-Germain ha vinto la Coppa di Francia. In finale battuto il Monaco 2-0 grazie alle reti di Icardi e Mbappè. PARIGI (Francia) – Il Paris Saint-Germain ha vinto la Coppa di Francia. In attesa di capire il destino del campionato, la squadra di Tuchel è riuscita a festeggiare il primo trofeo grazie alle reti di Icardi e Mbappè. Niente da fare, invece, per il Monaco. I ragazzi di Kovac sono state sconfitti per 2-0 in una sfida che non ha regalato particolari emozioni. La squadra del Principato, però, ha dimostrato di essere molto competitiva e la prossima stagione proverà nuovamente l'assalto al titolo. Il PSG ha vinto la Coppa di Francia Una partita in discesa per i ragazzi di ...

SkySport : ?? IL PSG VINCE LA COPPA DI FRANCIA ???? ? ?? MONACO-PSG 0-2 Risultato finale ? ? #Icardi (19') ? #Mbappé (81') ?… - RSIsport : ? Icardi e Mbappé regalano al PSG la Coppa di Francia, conquistata grazie al 2-0 ottenuto in finale contro il Monac… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #Icardi in gol, #Mbappé raddoppia: al #Psg la #CoppaDiFrancia - gringoserra78 : RT @SkySport: ?? IL PSG VINCE LA COPPA DI FRANCIA ???? ? ?? MONACO-PSG 0-2 Risultato finale ? ? #Icardi (19') ? #Mbappé (81') ? #SkySport #Cou… - Eurosport_IT : In Francia fa festa il PSG: Icardi e Mbappè regalano la coppa nazionale agli uomini di Pochettino! ??????… -