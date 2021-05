I vaccini anti COVID-19 al Senato americano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Su alcune bacheche sta circolando il video di una seduta del Senato del Texas. Il breve video che sta circolando mostra la pediatra Angelina Farella testimoniare contro i vaccini davanti al Senato texano. Il video ce l’avete segnalato su bacheche italiane che lo stanno condividendo, con sottotitoli in italiano e a commento didascalie come questa: Dal Senato americano: “…avevamo iniziato a fare i test sugli animali, ma siccome morivano ci siamo fermati…ed abbiamo iniziato a farli sulle persone…” Bene ma non benissimo Prima cosa da spiegare: quanto state vedendo nel video è un incontro pubblico, voluto da un Senatore texano negazionista, la voce maschile che si sente nel video. Senatore che gli stessi giornali del Texas accusano di cavalcare la ... Leggi su butac (Di mercoledì 19 maggio 2021) Su alcune bacheche sta circolando il video di una seduta deldel Texas. Il breve video che sta circolando mostra la pediatra Angelina Farella testimoniare contro idavaltexano. Il video ce l’avete segnalato su bacheche italiane che lo stanno condividendo, con sottotitoli in italiano e a commento didascalie come questa: Dal: “…avevamo iniziato a fare i test sugli animali, ma siccome morivano ci siamo fermati…ed abbiamo iniziato a farli sulle persone…” Bene ma non benissimo Prima cosa da spiegare: quanto state vedendo nel video è un incontro pubblico, voluto da unre texano negazionista, la voce maschile che si sente nel video.re che gli stessi giornali del Texas accusano di cavalcare la ...

Advertising

RegioneLazio : ?? #Vaccini anti #Covid19 Da venerdì 21 maggio alle 00:00 partiranno le prenotazioni per la fascia d'età 47 - 44 an… - crocerossa : ??L'appello internazionale del Presidente @Francescorocca ai governi e alle aziende farmaceutiche per aumentare la p… - RaiNews : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 18/05/2021 ore 17:13 (Elaborazione @VaccinaItalia su dati Gover… - zazoomblog : I vaccini anti COVID-19 al Senato americano - #vaccini #COVID-19 #Senato #americano - LucaMarini70 : @Giandom84354994 @Salvato99694863 @PicodaMirandola Lo sai cosa vuol dire in italiano? Che anche se bevi Coca-Cola n… -