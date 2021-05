I tre giorni del Condor, stasera in Tv su Iris: trama e curiosità (Di mercoledì 19 maggio 2021) I tre giorni del Condor, arriva al cinema nel 1975 il film diretto da Sydney Pollack il quale viene considerato uno dei migliori per quanto riguarda il genere thriller. I tre giorni del Condor, in onda su Iris questa sera alle ore 21.25 (Screenshot)La pellicola riesce ad ottenere anche una candidatura agli oscar del 1976 come miglior montaggio. Robert Redfort si trova nei panni del protagonista Joseph Turner, il quale avrà come nome in codice proprio il nome del film. Sarà l’unico superstite di una sezione CIA sterminata da un gruppo di sicari sanguinosi, tramite l’aiuto di Kathy Hale interpretata da Faye Dunaway, l’agente Turner riuscirà a sfuggire dagli assassini che vorranno ucciderlo. In seguito scoprirà che dietro al complotto ci sarà la CIA stessa a volerlo morto, il film andrà ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 19 maggio 2021) I tredel, arriva al cinema nel 1975 il film diretto da Sydney Pollack il quale viene considerato uno dei migliori per quanto riguarda il genere thriller. I tredel, in onda suquesta sera alle ore 21.25 (Screenshot)La pellicola riesce ad ottenere anche una candidatura agli oscar del 1976 come miglior montaggio. Robert Redfort si trova nei panni del protagonista Joseph Turner, il quale avrà come nome in codice proprio il nome del film. Sarà l’unico superstite di una sezione CIA sterminata da un gruppo di sicari sanguinosi, tramite l’aiuto di Kathy Hale interpretata da Faye Dunaway, l’agente Turner riuscirà a sfuggire dagli assassini che vorranno ucciderlo. In seguito scoprirà che dietro al complotto ci sarà la CIA stessa a volerlo morto, il film andrà ...

