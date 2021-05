I top influencer in Italia ad aprile | ' Ferragnez' ancora su Sale Diletta Leotta Ecco la classifica dei primi 15

Advertising

namugolden : kim taehyung n. 1 influencer e io n. 1 influenced ho comprato solo roba color crema e marrone oggi (più due top celesti ma yeah) - robertafatta1 : RT @framarin: Questo di @GiuliaSalemi93 è il post di maggior successo della puntata dell'#Isola del 17/5, con 6.100 interazioni. Suo anche… - robertafatta1 : RT @framarin: Ancora una volta quello di @GiuliaSalemi93 è il post di maggior successo della puntata dell'#Isola (14 maggio) con 4.000 inte… - Primaonline : TOP INFLUENCER ITALIA, BEST PERFORMING POST e TOP PAID POST. In Aprile top Ferragni (inarrivabile), Fedez e Autogol… - giornalorg : -

Ultime Notizie dalla rete : top influencer

Gazzetta del Sud

Il mese di aprile 2021 ha riconfermato i "Ferragnez" in cima alla classifica deglisui social, stilata da Sensemakers per Primaonline sulla base dei dati di Shareablee.... sempre più personaggio rampante anche delle aziendein Italia (da ultimo, Bulgari). I " ... Se poi si aggiungono i progetti per Amazon, la produzione e talent scout di artisti,e youtuber ...Impazzano sui social con milioni di interazioni grazie alla nascita della secondogenita Vittoria e grazie a Sanremo. In classifica anche Annalisa, Elodie e Tommaso Zorzi ...Con un due pezzi a tutto colore - e i primi weekend a spasso per l'Italia - comincia (in anticipo) la lunga estate in quattro dei Ferragnez ...