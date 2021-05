I Subsonica ritornano live con il tour estivo | ecco le prime date

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Isono molto felici di annunciare il ritorno sui palchi dal vivo con ledi una lunga serie delche li porterà a suonare in tutta Italia. I concerti comunicati oggi vanno ad aggiungersi alledel “Microchip Temporale Club”, già riprogrammate per l’autunno 2021, e si terranno all’aperto, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid vigenti. “Questo è uno di quei comunicati che fa immenso piacere scrivere, così idescrivono il ritorno…Stiamo infatti annunciando che torniamo a suonare dal vivo, questa estate. Stiamo annunciando che rivedremo al lavoro la nostra crew di tecnici e che insieme a loro torneremo a viaggiare in tutta l’Italia. Con questo, infatti, ...