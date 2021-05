I Soliti Ignoti, Amadeus scopre il “trucco” di Barbara Alberti per indovinare le identità: «Che fai?» (Di mercoledì 19 maggio 2021) . Pochi minuti fa, è terminato il game show di Rai1. Ospite-detective del giorno, Barbara Alberti. Anche stasera si gioca per devolvere il montepremi al Centro Astalli. Ma poco prima dell’avvio dell’indagine accade qualcosa di insolito. Barbara Alberti ha un foglio di appunti sulla sua postazione e Amadeus spiega tutto: «Barbara per non sbagliare, si è segnata tutte le regole del gioco». Immediati i commenti degli “Ignotisti” su Twitter: «Brava, molto professionale». E ancora: «Complimenti, non come chi va lì e non sa le regole…». Insomma, “l’escamotage” di Barbara Alberti riscuote successo tra il pubblico. Parte l’indagine. La scrittrice riesce ad accumulare un super tesoretto di 161mila euro. L’Alberti usufruisce di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 19 maggio 2021) . Pochi minuti fa, è terminato il game show di Rai1. Ospite-detective del giorno,. Anche stasera si gioca per devolvere il montepremi al Centro Astalli. Ma poco prima dell’avvio dell’indagine accade qualcosa di insolito.ha un foglio di appunti sulla sua postazione espiega tutto: «per non sbagliare, si è segnata tutte le regole del gioco». Immediati i commenti degli “sti” su Twitter: «Brava, molto professionale». E ancora: «Complimenti, non come chi va lì e non sa le regole…». Insomma, “l’escamotage” diriscuote successo tra il pubblico. Parte l’indagine. La scrittrice riesce ad accumulare un super tesoretto di 161mila euro. L’usufruisce di ...

