I risultati dei playoff di Serie C: impresa del Palermo, ok il Bari (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si sono giocate le parte del secondo turno dei playoff di Serie C, non sono mancate le emozioni e le indicazioni in vista della fase nazionale. La Pro Vercelli vince con il minimo sforzo contro la Juventus U23, ok anche l'Albinoleffe con il Grosseto. Alla Feralpisalò basta il pareggio, colpo del Matelica a Cesena. Il risultato più importante è stato quello del Palermo che ha vinto contro la Juve Stabia, ok in Bari contro il Foggia. playoff Serie C: i risultati del secondo turno MERCOLEDI' 19 MAGGIO – GIRONE A Ore 17.30: Pro Vercelli-Juventus U23 1-0 Ore 18.00: Albinoleffe-Grosseto 2-1 – GIRONE B Ore 17.30: Feralpisalò-Virtus Verona 1-1 Ore 17.30: Cesena-Matelica 2-3 – GIRONE C Ore 17.45: Bari-Foggia 3-1 Ore 17.30: Juve ...

