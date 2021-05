I nuovi casi Covid in Italia sono 5.506 e 149 morti, il tasso di positività 1,9% (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. sono 5.506 i casi nelle ultime 24 ore, contro i 4.452 di ieri ma soprattutto i 7.852 di mercoledì scorso, il paragone più attendibile. Con 287.256 tamponi, 25mila più di ieri. Il tasso di positività rimane molto basso all'1,9% (ieri 1,7%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi sono 149 (ieri 201), per un totale di 124.646 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ancora in discesa anche i ricoveri: le terapie intensive sono 46 in meno (ieri -65) con 70 ingressi del giorno, e scendono a 1.643, mentre i ricoveri ordinari sono 521 in meno (ieri -485), 11.018 in totale. La regione con più casi odierni è la Lombardia (+936), seguita da Campania ... Leggi su agi (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - Prosegue il calo della curva epidemica in5.506 inelle ultime 24 ore, contro i 4.452 di ieri ma soprattutto i 7.852 di mercoledì scorso, il paragone più attendibile. Con 287.256 tamponi, 25mila più di ieri. Ildirimane molto basso all'1,9% (ieri 1,7%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I decessi149 (ieri 201), per un totale di 124.646 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ancora in discesa anche i ricoveri: le terapie intensive46 in meno (ieri -65) con 70 ingressi del giorno, e scendono a 1.643, mentre i ricoveri ordinari521 in meno (ieri -485), 11.018 in totale. La regione con piùodierni è la Lombardia (+936), seguita da Campania ...

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-18) e nei reparti (-36). A fronte di 33.030 t… - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 19 maggio: 5.506 nuovi casi, i morti sono 149 - msdsalute : Le MICI colpiscono soprattutto adulti tra i 20-30 anni, si stima che in Italia 250mila persone ne sono affette, nel… - messina_oggi : Altalena Covid. Sono 603 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia. I test effettuati nelle ultime 24 ore sono 21.467… - danieledv79 : RT @LaStampa: Coronavirus, il bollettino di oggi in Italia: 5.506 nuovi casi, 149 morti. Il tasso di contagio sale ancora fino all’1,9% htt… -