I jeans bianchi non devono mai mancare nel guardaroba estivo E qui vi spieghiamo il perché

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Isono il tormentone di ogni estate che si rispetti. I motivi sono presto detti: si abbinano con agilità praticamente a tutto, sono adatti in molteplici occasioni d'uso e, soprattutto, regalano all'istante un'aria vacanziera che di certo non guasta. Pochi indumenti come i cinquestasche in denim candido, infatti, non appena indossati trasformano anche il look più cittadino in un ensemble perfetto per la riviera. Must-have irrinunciabili delmaschile dell'estate, non possono tassativamentenell'armadio di ogni fashionista che si rispetti, ma anche dei più classiconi poco avvezzi a seguire le tendenze. Versatili, ecumenici, neutri nel senso più positivo del termine: la personalità di certo non latita, ma hanno il pregio di star bene con tutto e su tutti. Insomma, dei veri e propri ...