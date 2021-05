I giorni del riscatto di noi cinefili | si scrive Mubi e si legge cinema d' essai

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Cari amici, forse è arrivato il momento del nostro, il risarcimento per tante incomprensioni, la ricompensa che ci farà dimenticare dolorosi pregiudizi, scioccamente bollati come una setta di uggiosi maniaci di film infinitamente pallosi, di nicchia estrema, sofisticati. E invece no, noiche amiamo sconsideratamente ilin tutte le sue forme, noi che in Italia siamo cresciuti a pane ed’, nei cineclub dove si sono affacciati registi giovani di talento che poi saranno baciati dal successo, forse abbiamo trovato una nuova casa, un luogo dove vedere o rivedere tutti i film che abbiamo perduto, o rischiamo di perdere. Una piattaforma streaming che non ha timore di definire i suoi abbonati per quello che sono, inguaribili ...

Advertising

alexbarbera : Sono sempre stato un sostenitore del diritto di Israele ad esistere e a difendersi. Ma questa foto mi ha fatto imme… - reportrai3 : Per una pura coincidenza temporale pochi giorni prima avevano scritto una lettera all'ex segretaria Furlan e ai ver… - sole24ore : Vaccino Pfizer, il Tar Lazio respinge l'istanza contro lo spostamento del richiamo a 35 giorni… - RiccardoBathur1 : RT @seguimi2050: Questa vela, che girerà nei quattro capoluoghi del Friuli Venezia Giulia nei prossimi giorni, è frutto di un'iniziativa pr… - Cecilia3196 : RT @LaVeritaWeb: La Sea Eye 4 ha raccolto per giorni clandestini al largo della Libia. Adesso, rifiutata da Malta, che voleva rispedirla a… -

Ultime Notizie dalla rete : giorni del

La Repubblica

...storiche sonotutto estranei. Sono acquirenti di quantità assai rilevanti, eppure nel sito di uno dei due non risulta neppure citata la proposta di un Orvieto. Di conseguenza, andare ai...... dopo le grandi emozioni vissute nel tuffi, artistico e fondo, è in questiil nuoto in ... sono tante le chance per i nostri beniamini per salire sui gradini più altipodio. Diretta Europei ...Un centauro è finito a terra dopo lo scontro con un capriolo. Investita una donna sulla ciclabile mentre attraversava: non è grave ...La “certificazione verde” è necessaria per spostarsi tra le regioni in fascia arancione e rossa, ma anche per visitare gli anziani nelle case di riposo. E servirà dal 15 giugno per partecipare a feste ...